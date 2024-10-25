Четверых россиян переизбрали в технические комитеты Международной федерации гимнастики

Четверо россиян переизбраны в технические комитеты Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает пресс-служба организации.

Выборы состоялись на конгрессе федерации в Дохе, проходящем с 24 по 26 октября.

Свои места сохранили Любовь Андрианова (спортивная гимнастика), Ирина Никитина (спортивная акробатика) и Владислав Оскнер (спортивная аэробика). Также в состав комитета по прыжкам на батуте включен Николай Макаров.

Ранее сообщалось, что в исполком FIG переизбран вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов. Он назвал итоги выборов «признанием факта, что Россия — одна из ведущих гимнастических держав».