Чемпионка Европы по спортивной гимнастике Перебиносова завершила карьеру

Российская гимнастка Ульяна Перебиносова завершила профессиональную карьеру.

«Она не видит стимула пахать дальше на тренировках в условиях отсутствия какой-либо ясности, когда нашим гимнасткам разрешат снова выступать на крупных международных стартах», — цитирует ТАСС личного тренера спортсменки Марину Ульянкину.

Перебиносова является чемпионкой Европы в командных соревнованиях. На летней Универсиаде в Неаполе -2019 она дважды выиграла серебро и дважды — бронзу.