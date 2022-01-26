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Сегодня, 14:06

Чемпионка Европы по спортивной гимнастике Харенкова завершила карьеру

Иван Шитик
Корреспондент

Чемпионка Европы 2014 года в упражнении на бревне Мария Харенкова завершила карьеру. Член президиума Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Валентина Родионенко рассказала, бывшая спортсменка будет привлечена к работе с женской юниорской сборной страны.

«Маша завершила карьеру гимнастки, — сказала Родионенко ТАСС. — Она приглашена с испытательным сроком на работу с юниорским составом женской команды. Если отработает этот испытательный срок успешно, тогда будет работать тренером».

Последний раз спортсменка принимала участие в соревнованиях в марте 2021 года, когда на чемпионате России в Пензе получила разрыв ахиллова сухожилия во время исполнения вольных упражнений.

В активе 23-летней Харенковой также есть бронза чемпионата мира 2014 года в командном первенстве, она была второй в личном многоборье на европейском первенстве 2015 года и является обладательницей бронзовой медали ЧЕ-2014 командного турнира.

В декабре 2019 года Международный олимпийский комитет разрешил Харенковой выступать за сборную Грузии.

Источник: https://tass.ru/sport/13529777
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