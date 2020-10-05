Чемпионат Европы по спортивной гимнастике перенесен из Азербайджана в Турцию

Европейский гимнастический союз перенесен из азербайджанского Баку в турецкий Мерсин, сообщает пресс-служба организации.

Мужской турнир должен пройти с 9 по 13 декабря, женский — с 17 по 20 декабря.

Изначально женский чемпионат Европы должен был пройти с 30 апреля по 3 мая в Париже, а мужской — с 27 по 31 мая. В результате турнир был перенесен из-за пандемии коронавируса.

В последние дни у Азербайджана и Армении произошел военный конфликт из-за ситуации в Нагорном Карабахе.