29 сентября, 16:30

Чемпион мира из Турции Асил: «Российская гимнастика выделяется на мировом уровне»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
Адем Асил.
Фото Global Look Press

Чемпион мира 2022 года на кольцах и чемпион Европы того же года по многоборью Адем Асил (Турция), приехавший на чемпионат России по спортивной гимнастике в Сириус, рассказал «СЭ» о том, почему выбрал Россию местом своей подготовки к чемпионату мира.

— Вы здесь, в Сириусе, хотя могли поехать в Венгрию на FIG Challenge Cup. Почему выбрали чемпионат России?

— Потому что российская гимнастика выделяется на мировом уровне, есть три страны: Китай, Россия и Япония, они лучшие в мире. И для меня лучше приехать сюда и соревноваться с российскими спортсменами, чем выступить на «челлендже», где никого не будет. Кроме того, здесь соревнования будут проходить на подиуме, как и на чемпионате мира. Это хорошая подготовка, поэтому мы выбрали чемпионат России. Но прежде всего, конечно, из-за уровня российских спортсменов.

— Это ваш последний старт перед чемпионатом мира?

— Да, это последняя проверка. После этого я еще неделю проведу в России на сборе, а затем вместе с российскими спортсменами поеду в Индонезию.

— Что будете делать на ЧР?

— Только кольца. Планировал еще опорный, но я пока не готов, так что ограничился кольцами.

  • ОstWa11

    дважды два = четыре, есть только два пола, Российская гимнастика выделяется на мировом уровне - продолжать перечислять очевидные вещи?

    29.09.2025

    • Российскому гимнасту Карцеву присвоили нейтральный статус

    Адем Асил — о российских гимнастах: «Эти парни знают, что делают»

