Адем Асил — о российских гимнастах: «Эти парни знают, что делают»

Чемпион мира 2022 года на кольцах и чемпион Европы того же года по многоборью Адем Асил (Турция), приехавший на чемпионат России по спортивной гимнастике в Сириус, в разговоре с «СЭ» оценил уровень российских гимнастов и условия, в которых они готовятся.

— 2022 год у вас вышел отличным — золото ЧМ на кольцах, золото ЧЕ в многоборье. И затем травма колена, если я правильно понимаю?

— Да, травма колена на чемпионате Турции, на опорном. Подготовка к ЧМ-2023 была сорвана, я поехал туда, просто чтобы помочь команде, потому что тот чемпионат мира был квалификационным на Игры в Париж. Я не ставил там личных задач, работал на команду, ЧМ получился не очень.

— Можно сказать, что текущий сезон первый, когда вы уже здоровы и готовы вернуться на пьедестал?

— Да, мы начали подготовку к этому сезону сразу после Олимпиады в Париже, приехав в Россию на несколько сборов. Я хотел повысить свой уровень. Как я уже говорил, Россия — это другой уровень, очень сильная гимнастика. Эти парни знают, что делают, знают, как лучше всего подготовиться к крупным стартам, и поэтому я решил приехать сюда и планирую продолжать делать это в дальнейшем, потому что хочу завоевать медаль на ОИ в 2028 году. И надеюсь, мне здесь в этом помогут.

— Сколько сборов уже было в России?

— Два полных, сейчас идет третий, и на следующий год будут еще. Думаю, я приеду перед чемпионатом Европы и перед ЧМ. Я чувствую пользу — отличные тренеры, отличные гимнасты, отличная атмосфера. Ты понимаешь, как становиться лучше. Сборная России, боже мой, это лучшая сборная в мире, и я вижу, почему Россия обыгрывала Китай: здесь очень сильные тренеры, хорошие залы и врачи, массажисты, вообще все отлично.

— Русский уже выучили?

— Немного, парни учат меня потихоньку.