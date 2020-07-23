Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина высказалась по поводу «дела Нассара». Напомним, что врач сборной США по гимнастике осужден за сексуальные преступления на 175 лет. Против него дали показания десятки спортсменок из американской сборной.

— Секс-скандал с доктором Нассаром в США. Об этом что думаете?

— Это тоже очень странно. А что у них в киноиндустрии происходит? Приходят какие-то тетки, которым, наверное, денег не хватает, и рассказывают, что, оказывается, столько лет были обижены. Это сейчас в тренде. То с режиссерами, то теперь в спорте. А что ж вы сразу не говорили? Зачем терпели? И только как закончили — вдруг решили поднять тему.

— Не все закончили, та же Симона Байлз говорила о домогательствах.

— А что ж они молчали-то столько времени? Это как надо себя не уважать? И еще вопрос: если это было, то насколько у них честные и искренние отношения с родителями? Если дети боятся рассказывать такое самым близким людям или родители заступиться, представляете, какой там семейный кризис? Просто ужас.

— Психологи объясняют это тем, что жертвам насилия в такой ситуации сложно и страшно. Кому-то требуются годы.

— Серьезно? А вспомнить, что 50 лет назад к тебе приставал какой-то режиссер — это нормально? У всех же сегодня столько свободы. Плохой тренер — поменяй! У них сейчас это принято. Давно погружены в демократию. Для чего делать такие заявления? (Владимир Иванов)

Полностью интервью Светланы Хоркиной — здесь.