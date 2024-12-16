Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 18:10

Некоторые тренеры сборной России по спортивной гимнастике отказались подавать заявки на нейтральный статус

Сергей Лисин
автор отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Гимнастка Виктория Листунова
Виктория Листунова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации, полученной «СЭ» от нескольких источников в сборной России по спортивной гимнастике, отдельные тренеры команды отказались от подачи заявок на нейтральный статус, которые им было предложено заполнить 16 декабря.

Все личные тренеры спортсменов выразили готовность подать заявки, а вот ряд тренеров сборной, в том числе старшие специалисты, отказались. Таким образом, может возникнуть ситуация, когда на международные соревнования российские гимнасты поедут без некоторых привычных им ключевых специалистов.

Первым крупным стартом в международном календаре станет этап Кубка мира в Коттбусе (Германия), который пройдет 20-23 февраля.

Спортивная гимнастика
Читайте также
Россиянам напомнили о трех выходных перед новогодними праздниками
Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Премьер-министра Киргизии отправили в отставку
Россияне опять рвут Будапешт: триумф нереального Бородина, победа эстафетчиков, у Лифинцева четвертое золото
Жена Тайсона Фьюри потеряла ребенка перед первым боем с Усиком
Популярное видео
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Журова обратилась к World Aquatics после запрета публиковать результаты российских пловцов
«От России отказывать не пришлось». Гимнасты заполнили анкеты на нейтральный статус
Отборочный турнир фигуристов на Олимпиаду-2026 пройдет в Пекине в сентябре 2025-го
Винер: «Большинство наших гимнасток согласились получить нейтральный статус»
Вопрос допуска российских гимнастов до международных турниров решится в течение двух месяцев
Уитни заявил, что результаты на Олимпиаде-2026 будут нелегитимными без российских хоккеистов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«От России отказывать не пришлось». Гимнасты заполнили анкеты на нейтральный статус

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости