CAS сократил дисквалификацию украинского гимнаста Верняева по делу о мельдонии на два года

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию гимнаста Олега Верняева по делу о нарушении антидопинговых правил. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз суда, срок дисквалификации 29-летнего украинского спортсмена сокращен с четырех до двух лет, и он может вернуться к соревнованиям.

В пробе спортсмена от 26 августа 2020 года был обнаружен мельдоний. В июле 2021 года Фонд этики гимнастики (GEF) и Международная федерация гимнастики (FIG) дисквалифицировали Верняева на четыре года, начиная с 5 ноября 2020 года.

В ходе слушаний спортсмен заявил, что источником мельдония были загрязненные пищевые продукты.

Из-за дисквалификации олимпийский чемпион 2016 года Верняев пропустил Игры в Токио.