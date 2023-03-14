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CAS сократил дисквалификацию украинского гимнаста Верняева по делу о мельдонии на два года

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Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию гимнаста Олега Верняева по делу о нарушении антидопинговых правил. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз суда, срок дисквалификации 29-летнего украинского спортсмена сокращен с четырех до двух лет, и он может вернуться к соревнованиям.

В пробе спортсмена от 26 августа 2020 года был обнаружен мельдоний. В июле 2021 года Фонд этики гимнастики (GEF) и Международная федерация гимнастики (FIG) дисквалифицировали Верняева на четыре года, начиная с 5 ноября 2020 года.

В ходе слушаний спортсмен заявил, что источником мельдония были загрязненные пищевые продукты.

Из-за дисквалификации олимпийский чемпион 2016 года Верняев пропустил Игры в Токио.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230314/vernyaev-1857846347.html
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