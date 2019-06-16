Бывшая советская гимнастка Рассыхина погибла в аварии

Бывшая советская гимнастка Любовь Рассыхина умерла в возрасте 77 лет. Она попала в аварию на одной из улиц Львова - ее сбила машина.

О смерти Рассыхиной сообщил Юрий Назаркевич, который является руководителем пресс-службы клуба "Карпаты".

– Пришла печальная новость в семью известных спортивных фигур Львова Рассыхиных. Трагически погибла Любовь Рассыхина. Женщина шла на поезд, ехала к дочери. К сожалению, смерть наступила мгновенно. Мастеру спорта по гимнастике, судье международной категории Любови Рассыхиной было 77 лет, она несколько десятилетий возглавляла специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва при львовском СКА", – написал Назаркевич в cвоем Фейсбуке.