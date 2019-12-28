Булгакова назначена старшим тренером женской сборной России по спортивной гимнастике
Старшим тренером женской сборной России по спортивной гимнастике стала Ольга Булгакова. Об этом сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко. Булгакова сменила на этом посту Евгения Гребенкина.
— Мы приняли решение произвести замену старшего тренера женской сборной, поскольку в команду пришла очень сильная группа девочек из молодежной команды, — цитирует Родионенко ТАСС. — И они пожелали продолжить работу с тем тренером, под руководством которого уже сумели добиться высоких результатов. В свое время точно так же был переведен в основную мужскую команду Валерий Алфосов. Это нормальное явление.
Гребенкин был старшим тренером женской команды с осени 2012 года. Он переведен на должность старшего тренера женской молодежной команды, которую ранее занимала Булгакова.