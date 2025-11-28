Белозеров назвал важным шагом допуск российских гимнастов к европейским турнирам

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров прокомментировал допуск российских гимнастов к европейским турнирам.

«Мы положительно оцениваем позицию, которую заняла European Gymnastics, — она подтверждает приверженность принципам Олимпийской хартии, — цитирует Белозерова ТАСС. — Решение о возвращении российских спортсменов на европейские соревнования является значимым шагом к восстановлению равенства, уважения и объективности в международном спорте. Это дает возможность нашим атлетам по художественной и спортивной гимнастике участвовать в полном составе в соответствии с квалификационными требованиями отбора на Олимпийские игры».

28 ноября Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) допустил российских атлетов к участию в турнирах организации в нейтральном статусе.