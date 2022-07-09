Белорусский гимнаст Шарамков занял первое место в вольных упражнениях на Кубке России

Белорусский гимнаст Егор Шарамков выиграл вольные упражнения на открытом Кубке России по спортивной гимнастике.

Результат победителя составил 14,400 балла. Вторым стал россиянин Кирилл Прокопьев (14,366). Тройку лучших замкнул Даниел Маринов (13,933).

Чемпион Олимпиады 2021 года в Токио Давид Белявский стал четвертым (13,700).

Кубок России по спортивной гимнастике завершится по 10 июля. Он проходит в Калуге.