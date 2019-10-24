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Байлз сходила на бейсбол. Такого эффектного питча вы еще не видели

15:33
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Американская гимнастка Симона Байлз посетила бейсбольный матч между «Хьюстоном» и «Вашингтоном». Она произвела церемониальный питч перед началом встречи. При этом гимнастка исполнила эффектный кульбит.

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира 22-летния Байлз побила рекорд по числу медалей на мировых первенствах.

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