Байлз побила рекорд по количеству медалей чемпионата мира по спортивной гимнастике

Американка Симона Байлз завоевала 24-ю награду на чемпионатах мира, побив рекорд белоруса Виталия Щербо.

В воскресенье американка стала первой в упражнениях на бревне на чемпионате мира-2019 в Штутгарте. Она завоевала 24-ю награду на чемпионатах мира (18 золотых, три серебряные и три бронзовые) — и это на одну больше, чем у Щербо.

Спортсмен завоевал 15 из 23 медалей чемпионатов мира в составе сборной Белоруссии.