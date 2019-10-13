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Байлз побила рекорд по количеству медалей чемпионата мира по спортивной гимнастике

15:41
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Американка Симона Байлз завоевала 24-ю награду на чемпионатах мира, побив рекорд белоруса Виталия Щербо.

В воскресенье американка стала первой в упражнениях на бревне на чемпионате мира-2019 в Штутгарте. Она завоевала 24-ю награду на чемпионатах мира (18 золотых, три серебряные и три бронзовые) — и это на одну больше, чем у Щербо.

Спортсмен завоевал 15 из 23 медалей чемпионатов мира в составе сборной Белоруссии.

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