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Байлз побила рекорд Хоркиной по числу медалей на чемпионатах мира

19:49
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Американка Симона Байлз превзошла россиянку Светлану Хоркину по общему числу медалей на чемпионатах мира по спортивной гимнастике. Байлз в составе сборной США стала первой в финале командного многоборья на чемпионате мира в немецком Штутгарте, сообщает ТАСС.

22-летняя Байлз завоевала 21-ю награду на чемпионатах мира (15 золотых, три серебряные и три бронзовые). На счету Хоркиной 20 наград (9-8-3), третья в истории по этому показателю — советская гимнастка Лариса Латынина, в активе которой 14 наград (9-4-1).

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6976248

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