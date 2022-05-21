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Сегодня, 10:30

Артур Далалоян выступит в «Финале шести» клубного чемпионата Италии

Виктория Кравченко
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Российский гимнаст Артур Далалоян выступит в «Финале шести» клубного чемпионата Италии, сообщает ТАСС. Турнир пройдет с 21 по 22 мая в Неаполе.

На соревнованиях россиянин планирует выступить на пяти снарядах из шести (вольные упражнения, кольца, брусья, перекладина и опорный прыжок). Гимнаст подписал контракт с клубом итальянской серии А Gymnastic Romagna Team из Чезены в августе после окончания Олимпийских игр в Токио.

В апреле этого года Далалоян стал чемпионом России в личном многоборье на турнире, который проходил в Казани.

Источник: https://tass.ru/sport/14691059
Артур Далалоян
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