Артур Далалоян выступит в «Финале шести» клубного чемпионата Италии

Российский гимнаст Артур Далалоян выступит в «Финале шести» клубного чемпионата Италии, сообщает ТАСС. Турнир пройдет с 21 по 22 мая в Неаполе.

На соревнованиях россиянин планирует выступить на пяти снарядах из шести (вольные упражнения, кольца, брусья, перекладина и опорный прыжок). Гимнаст подписал контракт с клубом итальянской серии А Gymnastic Romagna Team из Чезены в августе после окончания Олимпийских игр в Токио.

В апреле этого года Далалоян стал чемпионом России в личном многоборье на турнире, который проходил в Казани.