Артур Далалоян: «Отменять Олимпиаду неуважительно по отношению к спортсменам и труду организаторов»

Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян выразил мнение, что не стоит отменять или переносить Олимпийские игры в Токио. С такими предложениями выступает национальных олимпийских комитетов и многие спортсмены.

— Как вы оцениваете ситуацию, которая складывается сейчас в мире?

— Громких слов говорить не хочу. Конечно, все это весьма плачевно. Особенно то, до чего все дошло в Европе. Хорошо, что Китай, можно сказать, почти поборол коронавирус. Я сочувствую людям, которым приходится с этим бороться или сидеть дома. Думаю, это будет хорошим напоминанием абсолютно всем людям, что нужно внимательно следить за своим здоровьем, за тем, что попадает к нам в руки. Самое главное — остановить это все. Чтобы все следовали важным советам. Все вместе, думаю, мы сможем это преодолеть.

— Сейчас многие спортсмены и даже олимпийские комитеты отдельных стран призывают МОК перенести Олимпиаду, а некоторые угрожают бойкотом, если она состоится.

— Думаю, что отменять или бойкотировать точно не стоит. Мое мнение таково: всем нужно приложить максимум усилий, чтобы справиться с проблемой, остановить распространение коронавируса и вернуться к обычной жизни — к работе и соревнованиям. В мире у всех много дел — у каждого свое. Отменять или бойкотировать Олимпиаду — не совсем правильно и не совсем уважительно по отношению к спортсменам и к людям, которые ради этого работали. Япония очень много сделала, построила олимпийские объекты. Нужно постараться побороть вирус так, чтобы получилось уложиться в заранее отведенные сроки. (Мария Никулашкина)

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