Артур Далалоян: «Не успел восстановиться и к концу немножко поплыл»

Российский гимнаст Артур Далалоян посетовал, что не успел восстановиться после многоборья на чемпионате мира. В вольных упражнениях он занял четвертое место.

— Половину комбинации протащил хорошо, просто только вчера выступали в многоборье, не успел восстановиться и к концу комбинации уже немножко поплыл, — цитирует «РИА Новости» Далалояна. — И последнюю связку не попал, автоматически облегчил. Поэтому оценка такая низкая, но в целом комбинацию сделал чистенько, просто функционально не восстановился, и не хватило сил на концовку.

На самом деле, если ребята остальные делают все нормально, то я уже в тот момент понял, что мои баллы позволят завоевать медаль только при везении. Но я на это не рассчитывал, достаточно спокойно отнесся.