Артур Далалоян: «На носу Олимпиада, возьму себя в ежовые рукавицы»

Россиянин Артур Далалоян прокомментировал свое выступление на чемпионате мира. Гимнаст взял серебро в личном многоборье, уступив соотечественнику Никите Нагорному.

— Год назад я завоевал это золото, в этом году — Никита. Мне не жалко, я могу поделиться, это очень круто, — цитирует «РИА Новости» Далалояна. — Я тоже взял свою медаль, проделал огромную работу и на самом деле доволен собой. В следующем году будет совсем другая история. На носу Олимпийские игры, которых у меня в карьере еще не было, в следующем году я возьму себя в ежовые рукавицы, буду работать над собой и особенно — над конем, брусьями и перекладиной.