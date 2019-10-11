Артур Далалоян: «Изначально понимал, что не претендую сейчас на золото»

Российский гимнаст Артур Далалоян, завоевавший серебро чемпионата мира-2019 в личном многоборье, признался, что это именно тот результат, на который он был готов.

— Вообще, я изначально понимал, что не претендую сейчас на золото, потому что моя готовность не суперпрекрасна, — приводит слова Далояна РИА «Новости». — Взял флаги в конце соревнования, конечно, потому что все-таки почувствовал сердцем, насколько большую работу мы проделали всей нашей командой. Все наши тренеры проделали огромную работу, спасибо им большое за это! Это, наверное, был такой жест — я был тронут, что мы с Никитой заняли первое и второе места, это просто непередаваемые ощущения.