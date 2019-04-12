Артур Далалоян: "Готов всегда быть вторым на ЧЕ, чтобы становиться чемпионом мира"

Серебряный призер чемпионата Европы–2019 в личном многоборье Артур Далалоян согласен всегда останавливаться в шаге от победы на континентальном первенстве ради того, чтобы праздновать успех на чемпионате мира.

Чемпионом Европы стал россиянин Никита Нагорный, по итогам шести упражнений набравший 88,665 балла. Вторым стал действующий чемпион мира в личном многоборье Далалоян (87,832), бронза у киприота Мариоса Георгиу (84,398).

- Для меня это второй личный чемпионат Европы, второй раз я выигрываю серебро в многоборье, - цитирует ТАСС Далалояна. - Это уже для меня традиция, пусть и дальше будет так. На следующем чемпионате Европы я тоже согласен быть вторым, главное - чемпионаты мира и Олимпийские игры, там важнее проявить себя.

Не могу сказать, что у меня что-то не получилось, я хорошо отработал все снаряды. Может быть, немного похуже сделал упражнения на коне и вольные, чем я умею. Вообще, на этих соревнованиях вольные у меня не задались, несмотря на то, что попал в финал.