Артур Далалоян: «Целый год мне не удавалось поспать ночью, потому что я жил этой медалью»

Российский гимнаст Артур Далалоян после победы в командном турнире на чемпионате мира-2019 рассказал, что целый год плохо спал по ночам, потому что жил только мыслями об этом успехе.

Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории завоевала золотые медали чемпионата мира в командном турнире, победив на мировом первенстве в немецком Штутгарте.

— Ничего круче не может быть, это вообще что-то неописуемое, — цитирует «РИА Новости» Далалояна. — Целый год мне не удавалось поспать ночью, потому что я жил этой медалью, каждый тренировочный день я думал только о ней, потому что год назад нам доли тысячных не хватило, чтобы забраться на первое место. Как раз в тот день я ошибся, китайцы нас победили. Это, наверное, такая мотивация была на протяжении года — выйти и сделать, потому что в следующем году Олимпийские игры.

Не хочется подходить к Олимпиаде с ощущением, что мы где-то в чем-то слабее, и только чудо какое-то нам поможет. Нет, мы доказали друг другу, что мы самая лучшая команда, что мы можем бороться. И я уверен, что к Олимпиаде мы еще лучше подойдем. Всё супер, всем доволен, люблю всех ребят. Абсолютно точно трясти начинает. И самое главное — справиться с этим, взять себя под контроль, не давать себе слабину, четко расписать в голове, что китаец ошибся — это дело их команды.