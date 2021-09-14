Аргентинская гимнастка дисквалифицирована за стероиды на три года

19-летняя аргентинка Мартина Доминичи лишена медалей Панамериканского чемпионата по спортивной гимнастике и дисквалифицирована на три года из-за положительного теста на стероиды. В пробах абсолютной чемпионки Южноамериканских игр-2018, взятых в начале июня этого года, обнаружены метаболиты станозолола и оксандролона. В этот период девушка завоевала на Панамериканском чемпионате золото в опорном прыжке, серебро в личном многоборье и в вольных упражнениях, а также бронзу на брусьях и в командном многоборье.

Мартина должна была ехать на Олимпиаду в Токио, но тут подоспели новости о допинговых проблемах. Спортсменке грозили четыре года дисквалификации, но, поскольку она признала свою вину и заранее согласилась с наказанием, срок наказания был сокращен.