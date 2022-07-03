Апелляционный трибунал GEF рассмотрит иск российского гимнаста Куляка 15 августа

В Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) заявили, что апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) планирует рассмотреть иск российского гимнаста Ивана Куляка 15 августа.

«Федерация спортивной гимнастики России, безусловно, не согласна с решением дисциплинарной комиссии, и 7 июня 2022 года от имени Ивана Куляка адвокатами была подана соответствующая апелляция в апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики. Слушание должно быть назначено на 15 августа 2022 года», — передает слова пресс-службы ФСГР ТАСС.

6 марта Куляк вышел на церемонию награждения на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с изображением буквы Z на форме.

18 мая дисциплинарная комиссия GEF дисквалифицировала спортсмена на один год. Также Куляк был лишен бронзовой медали этапа Кубка мира в Дохе за соревнования в параллельных брусьях и денежного вознаграждения в размере 500 швейцарских франков.

7 июня россиянин подал апелляцию на решение дисциплинарной комиссии GEF.