Мельникова: «Российские гимнасты получают слова поддержки от спортсменов из-за рубежа»

Чемпионка Олимпийских игр в Токио по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что российские гимнасты получают слова поддержки от зарубежных спортсменов из-за невозможности выступать на международных соревнованиях.

«Мне пишут девочки из Англии, Нидерландов, пишут все с лучами поддержки, — приводит ТАСС слова Мельниковой перед церемонией чествования лучших спортсменов Владимирской области. — Все спортсмены понимают, каково это — быть отстраненным, не иметь возможности выступить. Когда ты не отобрался на соревнования, это намного легче пережить, чем когда ты сильный, но не смог поехать именно из-за каких-то внешних проблем».

Она отметила, что российские гимнасты продолжают тренироваться, надеясь, что ситуация изменится.

«Мы надеемся на лучшее, потому что все-таки мы за спорт вне политики. Но тяжело все равно от одной мысли о том, что приходишь каждый день в зал тренироваться, а цель где?» — заявила Мельникова.

26 февраля Международная федерации гимнастики сообщила, что российские и белорусские спортсмены имеют право выступать на соревнованиях под эгидой организации только в нейтральном статусе. Позднее организация запретила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях.