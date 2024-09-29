Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 16:25

Ангелина Мельникова поедет на восстановительный сбор в Абу-Даби

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивные гимнастки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова в составе сборной России отправятся на восстановительный сбор в Абу-Даби.

Об этом рассказала старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

«22 сентября на «Озере Круглом» у нас стартовал очередной тренировочный сбор, на который приехали и приходящие в себя после травм Мельникова с Листуновой. Обе этих спортсменки в составе сборной 6 октября отправятся на восстановительный сбор в Абу-Даби», — цитирует Родионенко ТАСС.

Мельникова в конце июля получила травму ноги во время разминки перед выполнением вольных упражнений на Кубке России в Новосибирске. Листунова пропустила последние соревнования из-за проблем со спиной.

Источник: ТАСС
Ангелина Мельникова
Виктория Листунова
Спортивная гимнастика
Читайте также
Коган заявил, что ISU продлил отстранение россиян и белорусов от турниров
Михаил Ефремов планировал уехать в зону СВО и служить танкистом
Глушенков появился в нескромной футболке, Лусиану жестко били ниже пояса, Караваев все разрушил, но это была игра уровня Лиги чемпионов. Что случилось в матче «Краснодар» – «Зенит»
В США заявили о потере благосклонности американцев к запросам Зеленского
ВС России освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР
Врач-диетолог рассказала о признаках диабета на коже
Популярное видео
Гомоляко могут уволить из «Металлурга»
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
Деанджело дебютировал в КХЛ, травма Кузнецова
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости