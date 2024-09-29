Ангелина Мельникова поедет на восстановительный сбор в Абу-Даби

Спортивные гимнастки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова в составе сборной России отправятся на восстановительный сбор в Абу-Даби.

Об этом рассказала старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

«22 сентября на «Озере Круглом» у нас стартовал очередной тренировочный сбор, на который приехали и приходящие в себя после травм Мельникова с Листуновой. Обе этих спортсменки в составе сборной 6 октября отправятся на восстановительный сбор в Абу-Даби», — цитирует Родионенко ТАСС.

Мельникова в конце июля получила травму ноги во время разминки перед выполнением вольных упражнений на Кубке России в Новосибирске. Листунова пропустила последние соревнования из-за проблем со спиной.