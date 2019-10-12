Ангелина Мельникова: «Не рассчитывала, что удастся побороться за медали»

Россиянка Ангелина Мельникова оценила свое выступление в финале в отдельных видах на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте в упражнении на разновысоких брусьях. Она показала четвертый результат.

— Я очень-очень рада, это мой первый раз, когда я на чемпионате мира попала в финал на брусьях, — цитирует Мельникову ТАСС. — Этот снаряд очень тяжело мне дается, трудно его тренировать, я очень рада, что мне удалось сделать базу, мое исполнение было не очень плохим, как мне кажется. Бывало и хуже, я довольна, что я четвертая, это очень круто, хороший результат для меня.

На самом деле не рассчитывала, что удастся побороться за медали, потому что я очень много проигрываю в качестве обычно. Но все же я надеялась на лучшее, у меня была задача была сделать мою базу полную, потому что я выполняю ее не так часто. Задача выполнена, я старалась.