18 августа, 19:48

Мельникова — об участии в турнире в Париже: «Рада снова заявить о себе на международной арене»

Сергей Ярошенко

Гимнастка Ангелина Мельникова поделилась эмоциями от предстоящего турнира в Париже.

«С большим нетерпением жду поездку в Париж на соревнования FIG World Challenge Cup. Возвращаться на международную арену после длительной паузы — особенно волнительно. К тому же я впервые участвую в этом турнире.

Раньше я никогда не выступала в Париже. С этим городом в моей жизни связано много несбывшихся надежд. В 2020 году я снималась в крупной рекламе для чемпионата Европы, который должен был проходить в Париже, но начался коронавирус и реклама так и не вышла. В 2024-м там проходили Олимпийские игры, на которые, конечно же, я мечтала поехать. Надеюсь, в этот раз у меня все сложится, и я смогу выступить в столице Франции.

На соревнованиях планирую делать многоборье, но, скорее всего, упрощенные программы. Через две недели после окончания турнира в Париже стартует чемпионат России, к которому я должна подойти в очень хорошей форме. Поэтому Париж все-таки станет для меня проверочным турниром и еще одной ступенью подготовки к чемпионату России.

В любом случае рада снова заявить о себе на международной арене. Этот старт станет серьезным шагом для нашей сборной», — написала спортсменка в своем Telegram-канале.

Для 25-летней Мельниковой эти соревнования станут первыми на международной арене за четыре года. Турнир пройдет с 13 по 14 сентября.

Ангелина Мельникова.Мельникова возвращается на международную арену. А где остальные наши олимпийские чемпионы?

Источник: Telegram-канал Ангелины Мельниковой
Ангелина Мельникова
    • Мельникова в сентябре впервые выступит на турнире FIG после четырехлетнего перерыва

    Участница Олимпиады-2020 Герасимова стала тренером молодежной сборной России

