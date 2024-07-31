Ангелина Мельникова из-за травмы пропустит Кубок России по спортивной гимнастике

Гимнастка Ангелина Мельникова из-за повреждения не будет участвовать в Кубке России, сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

По словам тренера, 24-летняя спортсменка подвернула голеностоп во время разминки.

«Ангелина подвернула голеностоп сегодня на разминке в вольных упражнениях перед началом квалификации. К сожалению, соревнования она будет вынуждена пропустить», — цитирует Родионенко ТАСС.

Кубок России по спортивной гимнастике проходит с 31 июля по 4 августа в Новосибирске.