Ангелина Мельникова: "Хотелось бы большего, но я довольна бронзой"

Российская гимнастка Ангелина Мельникова заявила, что осталась довольна третьим местом в многоборье на чемпионате Европы в польском Щецине.

18-летняя спортсменка завоевала бронзовую медаль, уступив француженке Мелани Де Хесус Дос Сантос и представительнице Великобритании Элиссе Дауни.

– Мне хотелось бы большего, конечно. Но я все равно довольна, потому что это моя первая медаль чемпионатов Европы в многоборье, – цитирует Мельникову ТАСС. – Что помешало выступить сегодня лучше? У меня не получились брусья, я еще допустила одну ошибку на бревне.

Теперь мне надо немного отдохнуть, потому что завтра у меня будут два снаряда. Постараюсь выложиться по полной.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике завершится 14 апреля.

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