Андреев назначен главным тренером сборной России по спортивной гимнастике

Дмитрий Андреев назначен на должность главного тренера сборной России по спортивной гимнастике, сообщает министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Он высококлассный специалист с современными взглядами, но в то же время сможет обеспечить преемственность и опору на богатые традиции российской школы спортивной гимнастики», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

С 2015 года Андреев занимал пост старшего тренера по подготовке резерва сборной России по спортивной гимнатике. В качестве судьи 47-летний специалист участвовал в четырех последних летних Олимпиадах. Также с 2010 года он возглавляет Всероссийскую коллегию судей.

На посту главного тренера Андреев сменит Андрея Родионенко, который назначен советником президента Федерации гимнастики России.