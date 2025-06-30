Спортивная гимнастика
Спортивная гимнастика

30 июня, 18:21

Андреев назначен главным тренером сборной России по спортивной гимнастике

Сергей Ярошенко

Дмитрий Андреев назначен на должность главного тренера сборной России по спортивной гимнастике, сообщает министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Он высококлассный специалист с современными взглядами, но в то же время сможет обеспечить преемственность и опору на богатые традиции российской школы спортивной гимнастики», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

С 2015 года Андреев занимал пост старшего тренера по подготовке резерва сборной России по спортивной гимнатике. В качестве судьи 47-летний специалист участвовал в четырех последних летних Олимпиадах. Также с 2010 года он возглавляет Всероссийскую коллегию судей.

На посту главного тренера Андреев сменит Андрея Родионенко, который назначен советником президента Федерации гимнастики России.

Источник: Telegram-канал Михаила Дегтярева
Михаил Дегтярев
Спортивная гимнастика
КХЛ на Кинопоиске

