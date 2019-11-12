Американская гимнастка погибла после падения с брусьев
14:32
Скончалась американская гимнастка Мелани Коулмэн. Трагедия произошла из-за падения с брусьев. Спортсменке было 20 лет.
Как информирует The Sun, гимнастка соскользнула с брусьев во время тренировки и получила тяжелую травму позвоночника. Она позже скончалась от полученных травм в больнице Нью-Хейвена, штат Коннектикут.
У Мелани осталось четверо братьев и сестер. Соболезнования ее родным и близким выразил Университет Южного Коннектикута, где училась девушка.
Southern Connecticut State University Athletics Mourns Passing Of Gymnast Melanie Coleman https://t.co/DrU1RylTKZ— SCSU Athletics (@SCSU_Owls) November 11, 2019
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