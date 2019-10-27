Алия Мустафина: «Меня очень сильно подкосила травма перед Европейскими играми»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина сказала, что на ее выступлении в нынешнем сезоне сильно сказалась травма ноги, полученная в преддверии Европейских игр в Минске.

Мустафина должна была выступить на Европейских играх, но была вынуждена сняться с соревнований из-за надрыва связок ноги. В августе гимнастка отказалась от участия в Кубке России в Пензе, который был отборочным стартом для участия в чемпионате мира в немецком Штутгарте.

— Все в сезоне было распланировано. Но меня очень сильно подкосила травма перед Европейскими играми, — цитирует «РИА Новости» Мустафину. — Я была в очень хорошей форме — прямо идеальной для того, чтобы уже готовиться к соревнованиям. Думаю, я бы там показала выступление, очень близкое к олимпийской программе. Но у меня, к сожалению, случилась травма, и я не поехала в Минск. Сейчас уже все в порядке, я здорова.