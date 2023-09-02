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Сегодня, 13:01

Алфосов считает, что Маринов стал лидером команды сборной России по спортивной гимнастике

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов заявил, что победитель Кубка России в личном многоборье Даниел Маринов стал лидером национальной команды по спортивной гимнастике.

«Мы еще раньше заявляли, что у нас растет молодой гимнаст Маринов, который может стать лидером национальной команды. И это произошло, в этом году у нас произошла определенная смена поколений. Сегодня молодые гимнасты составляют очень серьезную конкуренцию своим старшим и более опытным товарищам на всех снарядах и даже в многоборье. И то, что на Кубке России все медали в многоборье выиграли молодые гимнасты, нельзя назвать случайностью, и я очень доволен прогрессом нашей молодежи. Конечно, они допускают еще немало ошибок, им над многим еще нужно работать. Но ребята показывают современные комбинации международного уровня, чтобы быть конкурентоспособными в мире», — приводит слова Алфосова ТАСС.

Маринов стал победителем Кубка России в личном многоборье, набрав 84,850 балла. Второе место занял Сергей Найдин (83,050 балла), третьим стал Иван Куляк (80,800).

Источник: https://tass.ru/sport/18642127
Валерий Алфосов
Даниел Маринов
Спортивная гимнастика
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