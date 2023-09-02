Алфосов рассказал, за счет чего гимнаст Куляк стал призером Кубка России

Старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов рассказал, что отбывший дисквалификацию и перенесший тяжелую травму Иван Куляк сумел выиграть бронзовую медаль Кубка России по спортивной гимнастике благодаря своему характеру.

«Я немного удивлен тем, как выступил в многоборье Ваня Куляк. У этого гимнаста была очень серьезная травма, мы его долго не видели на сборах национальной команды. Но он нашел в себе силы восстановиться и достойно выступать. Куляк после этого старта имеет все шансы вернуться в обойму сборной. Я его знаю достаточно давно, он у нас парень с характером. И эта его внутренняя крепость позволила ему быстро восстановиться после травмы», — приводит слова Алфосова ТАСС.

Куляк был дисквалифицирован в прошлом году за то, что вышел на церемонию награждения Кубка мира с буквой Z, изображенной на форме.

Маринов стал победителем в личном многоборье, набрав 84,850 балла. Второе место занял Сергей Найдин (83,050 балла), третьим стал Иван Куляк (80,800).