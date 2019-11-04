Алексей Немов сообщил о смерти олимпийского чемпиона Дмитрия Василенко

Олимпийский чемпион 1996 года Дмитрий Василенко скончался на 44-м году жизни. Об этом сообщил партнер Василенко по команде Алексей Немов в своем Instagram.

«Прощай друг! Спасибо за все. Димы больше нет с нами. Пусть земля ему будет пухом. Спасибо всем, кто молился за его здоровье. Теперь нам остается только молиться о его душе. Наши соболезнования родным и близким», — подписал фото Немов.

В 2008-м у Василенко был диагностирован боковой амиотрофический склероз, из-за которого спортсмена полностью парализовало. Данная болезнь является неизлечимой на данный момент. Средняя продолжительность жизни после обнаружения болезни составляет от трех до пяти лет.

Василенко выигрывал золотую медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде в Атланте (1996). В его активе серебро (1994) и бронза (1997) на чемпионатах мира.