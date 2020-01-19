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Алексей Немов поздравил Светлану Хоркину с днем рождения

19 января 2020, 23:55
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Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов опубликовал в своем Instagram совместную фотографию с 9-кратной чемпионкой мира Светланой Хоркиной, которой 19 января исполнился 41 год.

«Если бы среди гимнастов проводили соревнования на силу воли, твердость характера, обаяние и чувство юмора, то Светлана Хоркина была бы их многократной победительницей. Света , от всего сердца поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе и всей твоей семье огромного счастья и благополучия. Всегда оставайся такой же целеустремленной, яркой, позитивной и уверенной в себе. Мы тебя любим! С днем рождения!» — подписал фото Немов.

Хоркина является двукратной олимпийской чемпионкой (1996, 2000). Спортсменка четыре раза становилась победительницей чемпионатов Европы (трижды в 1998-м, 2004).

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