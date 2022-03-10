Четырехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов прокомментировал корреспонденту «СЭ» открытие Фондом гимнастической этики дисциплинарного дела в отношении россиянина Ивана Куляка.

«Пока с Ваней не общался. Парень сделал то, что должен был сделать. Он проявил мужество. На фоне того, что наши коллеги вели себя достаточно агрессивно. Нужно сохранять спокойствие и уважение к сопернику независимо ни от чего. Ваня человек молодой, импульсивный. Это было его решение. Не знаю, какие дисциплинарный комитет применит санкции. Но мы будем его защищать», — сказал Немов «СЭ».

Ранее независимый Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное производство в отношении российского спортивного гимнаста Ивана Куляка.

5 марта Куляк завоевал бронзовую медаль в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе. Россиянин вышел на награждение с буквой Z на форме.

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов в комментарии «СЭ» сообщил, что организация будет защищать Куляка в дисциплинарном деле.