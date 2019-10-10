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Алексей Немов оценил шансы сборной России победить в многоборье на чемпионате мира

14:46
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Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов — о шансах сборной России победить в многоборье на чемпионате мира в Штутгарте (Германия).

— Теперь можно рассчитывать в пятницу на успех в многоборье? Мы не любим загадывать? — цитирует Немова Team Russia. —  Но, судя по квалификации (Никита Нагорный и Артур Далалоян показали два лучших результата — Прим. «СЭ») и командному финалу, все возможно. Будем болеть.

Ранее сборная России одержала победу в мужском командном турнире.

Дополнительная информация

https://teamrussia.pro/news/novosti/vse-v-sbornoj-byli-zatocheny-na-pobednyj-rezultat-mnenie-alekseya-nemova/

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