Алексей Немов оценил шансы сборной России победить в многоборье на чемпионате мира

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов — о шансах сборной России победить в многоборье на чемпионате мира в Штутгарте (Германия).

— Теперь можно рассчитывать в пятницу на успех в многоборье? Мы не любим загадывать? — цитирует Немова Team Russia. — Но, судя по квалификации (Никита Нагорный и Артур Далалоян показали два лучших результата — Прим. «СЭ») и командному финалу, все возможно. Будем болеть.

Ранее сборная России одержала победу в мужском командном турнире.