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Сегодня, 12:11

47-летняя Чусовитина выиграла бронзу на этапе Кубка мира в Котбусе

Руслан Минаев
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Оксана Чусовитина.
Фото Global Look Press

Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина завоевала бронзовую медаль в опорном прыжке на первом этапе Кубка мира в Котбусе (Германия).

47-летняя спортсменка исполнила два прыжка, за которые она получила 12,866 и 13,166 балла.

Золотую медаль выиграла итальянка Манила Эспозито (13,233 балла), второе место заняла немка Руби Эван (13,183 балла).

Профессиональная карьера Чусовитиной началась в 1990 году. Два года спустя она стала олимпийской чемпионкой Барселоны-1992 в командных соревнованиях.

Оксана Чусовитина
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