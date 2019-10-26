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44-летняя Чусовитина завершит карьеру после Олимпиады-2020

18:54
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Олимпийская чемпионка-1992 по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина объявила об уходе из спорта после Игр-2020.

Оксана Чусовитина.«Буду продолжать, пока зал не запрут на ключ». Она выступала за СССР и в 45 лет поедет на Олимпиаду

На момент Олимпиады в Токио спортсменке сборной Узбекистана будет 45 лет. Чусовитина включена в Книгу рекордов Гиннесса как единственная гимнастка, выступившая на семи Олимпиадах. Ранее она отобралась на свои восьмые Игры.

— Это будет моя заключительная Олимпиада, я уйду из большого спорта, не буду активным спортсменом, но останусь в спорте, — цитирует ТАСС Чусовитину. — Буду помогать и делать все для развития детского и юношеского спорта в Узбекистане, будем жить дальше в спорте. Я думаю, что на Кубок Воронина в Пензу я приеду, потому что там мои друзья. Я каждый год приезжаю на эти соревнования, а остальные старты в этом сезоне я отменила.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7049356

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