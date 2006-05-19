Костин возглавит Федерацию спортивной гимнастики России

Главой Федерации спортивной гимнастики России стал президент-председатель правления "Внешторгбанка" Андрей Костин. Такое решение было принято по итогам голосования членов исполкома ФСГР, состоявшегося в пятницу в Олимпийском комитете России. Как сообщают РИА "Новости", на исполкоме ФСГР 41 делегат из 43 проголосовал за Костина.