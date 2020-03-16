Квалификационные турниры к Олимпиаде по стрельбе из лука перенесены из-за коронавируса

Всемирная федерация стрельбы из лука перенесла на неопределенный срок ряд международных соревнований, в том числе и квалификационные турниры к Олимпийским играм-2020, в связи с пандемией коронавируса, сообщает сайт федерации.

В список перенесенных турниров входят все соревнования, проведение которых было запланировано до 30 апреля. Новые даты проведения турниров будут определены позднее.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тысяч человек, более 6 тысяч умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

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