Финал Кубка мира по стрельбе из лука состоится в Москве на Красной площади

Финал Кубка мира пройдет в Москве на Красной площади с 6 по 7 сентября 2019 года, сообщается на официальном сайте Международной федерации стрельбы из лука.

Кубок мира станет первым большим международным турниром, который пройдет в России. Последний – Олимпиада-1980.

– Финал Кубка мира по стрельбе из лука – событие, которое всегда проводится в заничимых местах. Красная площадь – это не только потрясающее место, но и идеальное место для проведения турнира. У верены, что Москва сможет провести качественное мероприятие, – приводит слова президента Международной федерации стрельбы из лука Угур Эрденер.

Ксения Перова​ – является действующей чемпионкой мира по стрельбе из лука

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