Финал Кубка мира по стрельбе из лука состоится в Москве на Красной площади

Финал Кубка мира пройдет в Москве на Красной площади с 6 по 7 сентября 2019 года, сообщается на официальном сайте Международной федерации стрельбы из лука.
Кубок мира станет первым большим международным турниром, который пройдет в России. Последний – Олимпиада-1980.
– Финал Кубка мира по стрельбе из лука – событие, которое всегда проводится в заничимых местах. Красная площадь – это не только потрясающее место, но и идеальное место для проведения турнира. Уверены, что Москва сможет провести качественное мероприятие, – приводит слова президента Международной федерации стрельбы из лука Угур Эрденер.
Ксения Перова – является действующей чемпионкой мира по стрельбе из лука
Дополнительная информация
https://worldarchery.org/news/168200/moscow-named-host-2019-hyundai-archery-world-cup-final