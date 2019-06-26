Авдеева выиграла серебряную медаль в блочном луке на Европейских играх

Россиянка Наталья Авдеева выиграла серебряную медаль в блочном луке на II Европейских играх в Белоруссии. В финале спортсменка встречалась со словенкой Тоей Элиссон. Победителя определила перестрелка

Третьей стала француженка Софи Додемон.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.