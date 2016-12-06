"СЭ" наградит лучшего директора по маркетингу в категории "Индустрия спорта"

7 декабря будут названы победители первой Национальной премии бизнес-коммуникаций. В рамках церемонии "Спорт-Экспресс" вручит специальный приз лучшему директору по маркетингу в категории "Индустрия спорта".

Впервые в России премия за достижения в маркетинге охватила 26 отраслей экономики: от FMCG до промышленности и сельского хозяйства. 200 специалистов со всей страны подали на конкурс результаты своей работы за последние три года, которыми они гордятся.

Среди номинантов директора по маркетингу таких брендов как: "ТВ-3", "ТНТ", Black Star, Lay’s, OBI, "Билайн", МГТС, "Молочная культура", "Доброфлот", Кондитерская фабрика "ПОБЕДА", компания "Евродон" с брендом "Утолина", "Снежная Королева", "АльфаСтрахование", Media Markt, PepsiCo, Unilever, "Комсомольская правда", "Коммерсантъ", IBM, "Яндекс", "Сбербанк", "Л’Этуаль", X5 Retail Group, KIA, Renault Kaptur, "ЛЕРУА МЕРЛЕН", Burger King, KFC, РОСКИНО, "Газпром нефть" и другие.

Церемония награждения состоится в Paulaner Brauhaus Moscow (адрес – Олимпийский проспект, 18/1, AZIMUT Отель Олимпик Москва).

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