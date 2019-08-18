В день рождения и день ребрендинга «СЭ» мы провели конкурс для наших подписчиков в социальных сетях.

Приз — хорошие билеты на футбольное дерби «Спартак» — ЦСКА, которое состоится в понедельник, 19 августа, в Москве на «Открытие Арене».

Михаил Ключников. Фото «СЭ»

Среди пользователей Instagram пару билетов получил Михаил Ключников. Он забрал и оценил свой великолепный приз в пятницу — и с нетерпением ждет дерби.

Иван Нохрин. Фото «СЭ»

Среди пользователей Twitter выиграл Иван Нохрин из Тюмени. Посетить дерби на стадионе «Спартака» болельщик планировал заранее, а победа в конкурсе стала для него приятным сюрпризом перед выездом в Москву.

Спасибо всем подписчикам «СЭ» за участие. Ждите новых конкурсов и побеждайте вместе с нами!