Европейский футбол и КХЛ – в игре "СЭ" Fantasy!

Впервые с 2012 года футбольный сезон в Испании открывают "Барселона" и "Реал". Первая серия класико полностью оправдала ожидания болельщиков. Наверное, у каждого зрителя были собственные рецепты для Зинедина Зидана и Эрнесто Вальверде. Игра "СЭ" Fantasy позволит вам набрать собственную команду и показать свое знание испанской ла лиги.

21 августа стартует юбилейный, десятый сезон КХЛ, который пройдет в год зимней Олимпиады в Пхенчхане. А значит, чтобы попасть на главный турнир четырехлетия, игрокам лиги будет необходимо продемонстрировать все свои лучшие качества. Тем интереснее будет участникам игры собрать сильнейших мастеров в своих командах и сразиться за победу в турнире Fantasy КХЛ.

Напоминаем, что вы можете собрать свою команду в английской премьер-лиге, немецкой бундеслиге и итальянской серии А, а также проявить свои футбольные знания и интуицию в разделе "СЭ Прогноз", где открыт топ-5 европейских футбольных чемпионатов.