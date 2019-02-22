Владелец победителя Супербоула обвинен в причастности к проституции

Владелец победителя Супербоула "Нью-Ингленд Пэтриотс" Роберт Крафт обвиняется по делу о проституции, сообщает NBC. Видео камер наблюдения в спа-центре во Флориде показало, что он по меньшей мере дважды получал услуги сексуального характера.

По данным следствия, 77-летний Крафт является одним из более чем 20 человек, фигурирующих в деле о вовлечении в проституции.

Роберт Крафт приобрел "Нью-Инглэнд Пэтриотс" в 1992 году. Под его руководством команда шесть раз выиграла Супербоул, включая последний, 3 февраля 2019 года. За последние три сезона "Патриоты" трижды участвовали в Супербоуле, два из которых выиграли.